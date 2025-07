L'équilibre, c'est tout ! Le gingembre a un goût fort et légèrement amer, c'est pourquoi GIMBER N°1 et SWEET LILLY contiennent du sucre de canne biologique, juste ce qu'il faut pour en atténuer l'intensité tout en conservant son côté audacieux et épicé.

* Vous cherchez une option plus légère ? Le GIMBER N°2 Brut contient 50% de sucre en moins, pour un goût de gingembre encore plus pur et plus vif.